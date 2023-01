Rio Grande do Sul Fim do bloquinho de multas de trânsito: RS tem 97% dos autos de infração registrados em talonário eletrônico

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bloquinho de multas com papel carbono vai ficar para a história, segundo o DetranRS Foto: Divulgação Bloquinho de multas com papel carbono vai ficar para a história, segundo o DetranRS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cena do agente de fiscalização de trânsito preenchendo à caneta um bloquinho de multas com papel carbono é cada vez mais rara no Rio Grande do Sul.

Atualmente, o Estado já tem 97% dos autos de infração registrados de forma eletrônica. Além da agilidade no preenchimento, o talonário eletrônico utilizado em um tablet ou celular reduz a possibilidade de erros, de acordo com o DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito).

O talonário eletrônico de multas foi lançado em junho de 2014, quando a autarquia aumentou a sua equipe de agentes de fiscalização. Em abril de 2015, o DetranRS disponibilizou o sistema para os municípios conveniados e outros órgãos de fiscalização no Estado, como o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e a Brigada Militar.

Ao incluir a informação da placa, o talonário eletrônico de multas “puxa” dos registros do DetranRS os dados do veículo e do proprietário, bem como do condutor, reduzindo possíveis erros e a necessidade de diligências quando não são anexadas cópias de documentos no sistema.

A estimativa do DetranRS é de que, até o fim deste ano, 100% dos autos de infração sejam registrados eletronicamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul