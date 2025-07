Inter Fim do jejum: atacantes do Inter voltam a marcar após quase dois meses

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Alan Patrick segue isolado como artilheiro do Inter em 2025 Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alan Patrick segue isolado como artilheiro do Inter em 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de 1 mês e 25 dias, os atacantes do Inter voltaram a marcar gols. A última vez havia sido no dia 28 de maio, contra o Bahia, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, quando o colorado saiu vitorioso com gols de Borré e Vitinho.

A partida mais recente marcou também a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2025 e a primeira vez que os atacantes colorados balançaram as redes fora de casa.

Rafael Borré e Johan Carbonero garantiram o placar para a equipe gaúcha, que jogou mais no contra-ataque — o Inter teve apenas 35% de posse de bola. Com o resultado, o time subiu para a décima colocação, com 20 pontos, ficando a cinco do G-6.

Vale destacar que, durante o período em que os atacantes não marcaram, o Inter balançou as redes apenas duas vezes, com gols dos meio-campistas Bruno Tabata e Alan Patrick.

Este último, camisa 10, é o artilheiro colorado da temporada com 12 gols — três a mais que o vice-artilheiro, Enner Valencia, que marcou pela última vez no dia 6 de abril, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. O jejum do camisa 13 já dura 3 meses e 17 dias.

Artilheiros do Inter em 2025

1- Alan Patrick → 12 gols

2- Enner Valência → 9 gols

3- Vitinho e Rafael Borré → 6 gols

4- Johan Carbonero e Victor Gabriel→ 3 gols

5- Ricardo Mathias, Gustavo Prado, Fernando, Aguirre, Bernabei e Bruno Henrique→ 2 gols

6- Wesley, Thiago Maia e Óscar Romero → 1 gol

No total, o Inter marcou 55 gols nesta temporada. Além dos gols da própria equipe, Marcos Arthur, do Monsoon, fez um gol contra a favor do colorado, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

2025-07-24