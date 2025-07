Grêmio Braithwaite assume a responsabilidade após a derrota e eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Braithwaite agradeceu o apoio gremista e se prepara para os próximos jogos do time Foto: Lucas Uebel/Grêmio Braithwaite agradece o apoio gremista e se prepara para os próximos jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (23), o Grêmio precisava vencer por dois gols de diferença para levar o jogo à disputa de pênaltis. E o tricolor gaúcho não pode dizer que não teve chances para alcançar esse resultado — principalmente Martin Braithwaite, que recebeu a bola na pequena área aos 37 minutos do segundo tempo, mas parou em grande defesa do goleiro Viscarra, impedindo o empate gremista. Logo depois, viu Barcos, o “Pirata”, marcar o gol que eliminaria o Grêmio, já nos acréscimos.

Como de costume, o artilheiro gremista foi o único jogador a falar na zona mista da Arena do Grêmio após a partida, concedendo entrevistas aos repórteres. Braithwaite fez uma autocrítica e assumiu a responsabilidade pela eliminação.

“Eu tenho mais expectativas de mim. Hoje novamente não fiz gol. Parei em um goleiro que foi muito bem. Hoje não foi o dia. Se a torcida quiser colocar a culpa em mim, não tenho problema. Sempre vou assumir a responsabilidade. Hoje não ganhamos, e meu trabalho é fazer gols. Não fiz. Sou o primeiro a dizer: ‘não é suficiente’. Vou seguir. Seguramente vou fazer mais gols, estou convencido”, garantiu o camisa 22.

Ciente da presença de mais de 46 mil gremistas na Arena, Braithwaite reconheceu a frustração da eliminação precoce na Sul-Americana, ainda mais por ter ocorrido em casa. E fez questão de afirmar que não foi por falta de apoio. “Só podemos dizer obrigado para a torcida. Sempre está lá para nos apoiar. Foi uma decepção não termos vencido hoje. Mas temos jogos importantes pela frente, e só com muito trabalho vamos melhorar.”

Eliminado das copas, resta ao Grêmio focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro. No sábado (26), às 21 horas, o tricolor tem mais um confronto difícil contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Grêmio não vence no Brasileirão desde o jogo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada. Desde então, empatou com o Corinthians em Porto Alegre, perdeu para o Cruzeiro em Minas Gerais e empatou com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Nos últimos três jogos, somou apenas dois pontos e ocupa atualmente a 13ª colocação com 17 pontos — apenas três à frente do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

