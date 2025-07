Grêmio Mano Menezes reconhece erros e cobra entrega após eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mesmo com eliminação, Mano Menezes viu pontos positivos para o restante da temporada do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mesmo com eliminação o Mano viu pontos positivos para o restante da temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mano Menezes abatido concedeu entrevista coletiva após a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana, resultado do empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (23), na Arena, em Porto Alegre. O tricolor precisava vencer para seguir vivo no torneio, mas não conseguiu superar o adversário e se despediu da competição ainda na fase eliminatória.

O experiente treinador apostava em uma retomada de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, período em que esperava implementar novos conceitos e melhorar a consistência tática do time. Contudo, Mano reconheceu que as mudanças não surtiram o efeito esperado.

“Falei bastante, explanei aquilo que eu pensava fazer, disse para vocês mais ou menos as ideias que iríamos seguir, mas não estamos conseguindo executar na velocidade que imaginei. Temos que fazer de forma mais lenta, mais segura, porque os pontos precisam ser conquistados na tabela. E nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é bem difícil”, admitiu.

O técnico também fez questão de destacar que jogar no Grêmio exige mais do que talento: é preciso comprometimento absoluto. A fala soou como um recado para o grupo, especialmente aos atletas que ainda buscam se afirmar dentro do elenco.

“Aqui tem que querer mais, tem que dar sua vida o tempo inteiro para superar esse momento. O clube é forte, tem camisa, e o torcedor quer comportamento. Por que ele entendeu que o Pavón voltou a estar no contexto e o está apoiando mais? Porque ele viu isso”, afirmou, exaltando a postura do atacante argentino.

Apesar da frustração pela eliminação, Mano procurou extrair aspectos positivos da partida, elogiando a atuação de alguns jovens e jogadores menos badalados. Destacou a presença de Riquelme entre os titulares — uma das promessas da base gremista — e a evolução de André Henrique, que tem ganhado minutos importantes durante as partidas.

Agora, com as competições eliminatórias fora do caminho, o foco gremista se volta exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. No sábado (26), às 21 horas, o Grêmio encara o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, buscando reencontrar o caminho das vitórias.

O tricolor não vence no Brasileirão desde o duelo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada. Após isso, empatou com o Corinthians em casa, perdeu para o Cruzeiro em Minas Gerais e empatou com o Vasco da Gama no Rio. Nos últimos três compromissos, conquistou apenas dois pontos e hoje ocupa a 13ª colocação com 17 pontos — apenas três acima do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

A pressão aumenta e o cenário exige reação rápida. Mano Menezes sabe que o desafio não é apenas técnico, mas também psicológico — é hora de resgatar a confiança do elenco e da torcida para fazer o Grêmio voltar a vencer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/mano-menezes-reconhece-erros-e-cobra-entrega-apos-eliminacao-do-gremio-na-copa-sul-americana/

Mano Menezes reconhece erros e cobra entrega após eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana

2025-07-24