"Ele não quer conversar", diz Lula sobre posição do presidente dos Estados Unidos diante do tarifaço

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Lula (foto) ponderou que se o presidente americano quiser negociar, o Brasil está pronto Foto: Reprodução/CanalGov Presidente brasileiro ponderou que se o presidente americano quiser negociar, o Brasil está pronto Foto: Reprodução/CanalGov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (24) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer conversar sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros.

Contudo, Lula afirmou que se Trump quiser negociar, o Brasil está pronto para fazê-lo. “Ele acredita em bruxa? Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas. Ele mandou uma carta pedindo para pararem de perseguir o Bolsonaro. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e a justiça brasileira”, pontuou.

“Eu fiquei pensando: o que fazer? Ele não quer conversar, se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava”, completou. Lula destacou ainda a relação que teve com presidentes americanos de gestões anteriores. E criticou o fato do republicano se achar o “imperador do mundo”.

“Eu converso com todo mundo, mas sobretudo com quem quer conversar. Se os EUA quiserem negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo só da Dona Lindu [mãe de Lula], e ela não fazia desaforo”, disse.

“Se quiserem negociar, nós vamos negociar. Nós temos os melhores negociadores do mundo.” Lula também mencionou que o Brasil não quer um “imperador do mundo”, pois o Brasil é “dono do próprio nariz”.

A declaração foi dada durante cerimônia de anúncios do governo no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O evento integra o I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que envolve iniciativas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas.

"Ele não quer conversar", diz Lula sobre posição do presidente dos Estados Unidos diante do tarifaço

2025-07-24