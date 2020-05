Notas Mundo Finanças do Vaticano ficam no vermelho pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

As finanças do Vaticano sofreram um duro golpe com a pandemia de coronavírus, após o fechamento de seus prestigiados museus, sua principal fonte de financiamento, e a queda de doações de todo mundo. “Teremos anos difíceis pela frente”, alertou o padre Juan Antonio Guerrero Alves, que desde janeiro chefia a Secretaria de Economia da Santa Sé.

