Mundo Finlândia dá viagens gratuitas para mostrar por que é o país mais feliz do mundo; veja como participar

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Masterclass de quatro dias vai mostrar os "segredos" do país nórdico Foto: Reprodução Masterclass de quatro dias vai mostrar os "segredos" do país nórdico (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para provar que a felicidade é algo que pode ser exportado, o país vai promover uma espécie de workshop para visitantes conhecerem, com passagens e hospedagem gratuitas, os segredos que fazem da Finlândia “o país da felicidade”.

O chamado “Masterclass da Felicidade” vai acontecer entre os dias 12 e 15 de junho, com dez selecionados que poderão cadastrar também um acompanhante.

“Procuramos pessoas que não tenham medo de falar inglês, que não sejam ligadas a marcas ou a empresas e que não tenham problema em serem filmadas e compartilhar suas experiências”, diz o site.

É necessário ter mais de 18 anos para concorrer e os documentos básicos para o ingresso no país são de responsabilidade dos futuros selecionados.

Interessados devem ter acessar a página oficial do programa para realizar a inscrição até o dia 2 de abril, informando dados pessoais e informando quais são suas contas nas redes sociais Instagram e TikTok.

A informação sobre os perfis é importante porque uma das obrigações para participar do concurso é fazer um desafio nas redes sociais mostrando o porquê “você talvez seja um finlandês oculto”.

É importante marcar as páginas @ourfinland no Instagram ou @visitfinland.com no TikTok, além de postar o conteúdo com as #FindYourInnerFinn e #Visitfinland. Os detalhes e exemplos estão publicados e destacados nas páginas do evento.

Os potenciais vencedores serão contatados em abril e os nomes confirmados serão divulgados em maio. Quem for selecionado chegará à Finlândia um dia antes do início do masterclass, em 11 de junho. Os documentos básicos para o ingresso no país são de responsabilidade dos selecionados.

Os vencedores passarão quatro dias no resort all-inclusive Kuru Resort e terão a oportunidade de conhecer a natureza, o modo de vida, a culinária e todos os detalhes da cultura finlandesa. Localizado no sul do país, o resort oferece “uma experiência da natureza por toda parte” e será um ponto de partida na jornada dos selecionados, que ficarão durante todo o tempo numa vila privada.

Ranking da felicidade

O ranking da felicidade, elaborado pela rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas (ONU), leva em conta sete fatores de avaliação, a saber:

PIB per capita, que é “uma fonte de informação sobre o tamanho da economia e como ela está sua performance”;

Suporte social: como os habitantes daquele país enxergam sua rede de apoio, se eles têm algum para contar em momentos difíceis;

Expectativa de vida saudável: para além da longevidade, o relatório avalia a qualidade da saúde física e mental;

Após a avaliação, a lista é formada. Em 2023, 137 países estão presentes no ranking. No relatório deste ano, o órgão vinculado à ONU destacou a resiliência dos países por conta da covid-19 e como os resultados vêm se aproximando do período pré-pandemia. Outro ponto importante é a guerra na Ucrânia, que ganhou menção pela mudança de humor da população.

