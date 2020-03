Acontece Fintech apresenta soluções e promove inovação no mercado de funerárias

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A Juno pode ser intermediadora de pagamento entre clientes e funerárias emitindo cobranças por meio de boleto bancário ou cartão de crédito Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Segundo dados do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), o faturamento do mercado funerário no Brasil já passa de R$ 7 bilhões por ano e possui uma forte tendência de crescimento. Com os números animadores, o segmento passou a ganhar novos serviços e produtos que contribuem diretamente para sua modernização. Mas isso, só é possível devido ao processo de flexibilização de leis e oportunidades de mercado não exploradas pelas empresas funerárias tradicionais.

Até o ano de 2016, não existia uma regulamentação específica para a atividade de planos de assistência funerária no Brasil. Anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor atuava com uma regulamentação geral para a prestação de serviços do mercado funerários, mas não existia um regulamentação específica e o segmento acabava não tendo uma definição jurídica clara e específica. Foi apenas com a Lei Federal n° 13.261, de março de 2016, que essas regras e fiscalizações de comercialização de planos de assistência funerária foram regulamentados.

Quatro anos se passaram, e por conta dessa lei destinada ao mercado funerário, agora é possível definir efetivamente a categoria, que antes se dividia apenas em planos de luto, planos de assistência familiar e vários outros, sem um ramo específico. Tudo isso, fez com o que um novo fator de competitividade entrasse na disputa para conseguir chamar a atenção dos clientes: a inovação. Ferramentas tecnológicas têm contribuído cada vez mais para o aperfeiçoamento do segmento e seus serviços.

Pensando em diminuir, por exemplo, o tempo gasto em funções administrativas, uma forma de melhorar o atendimento dos clientes e agilizar os processos, automatizando as demandas internas das empresas, a fintech curitibana Juno, que ganhou destaque nacional como intermediadora de pagamentos, acaba de lançar soluções focadas no mercado funerário. “Queremos facilitar a gestão de cobranças de empresas, além disso, o cliente não precisa ter uma carteira junto ao banco para começar a emitir cobranças por boleto bancário ou cartão de crédito. Ele consegue fazer tudo isso via Juno”, comenta José Antunes, Supervisor Comercial da Juno.

A gestão financeira costuma ser uma das maiores dores de empresários de qualquer segmento, e ainda existem muitas empresas que continuam fazendo todo o controle por planilhas que não são integradas a nenhum sistema automatizado. Usando a plataforma da Juno, as empresas do mercado funerário terão controle total de todos os clientes que pagaram, além de conseguir visualizar cobranças futuras e, ainda, usar seu saldo online para pagar contas sem nenhuma taxa adicional. “Caso você use um sistema de gestão, o módulo financeiro da Juno pode ser integrado a ele e facilitar toda a sua gestão financeira centralizada em um lugar só”, detalha.

Uma das principais apostas da Juno é automatizar as cobranças dos planos funerários, principalmente por se tratar de serviços contratados durante meses ou, até mesmo, anos. “Esse tipo de cobrança acaba perdendo o controle quando fica na dependência das operações manuais. Já quem faz via bancos tradicionais sabe que é um bom tempo gasto com homologação bancária e arquivos de remessa e retorno”, explica José.

Além disso, muitas pessoas acabam se tornando inadimplentes porque a empresa só oferece um meio de pagamento que talvez seja de difícil acesso para elas. Com a Juno, existem as opções de cobranças via boleto, carnê ou cartão de crédito. A fintech permite, também, a programação de descontos para quem paga antes e multa para quem paga atrasado. “Uma maneira de incentivar que seu cliente pague em dia é oferecer um descontinho, porque para além da sua empresa ter o dinheiro disponível em caixa o mais rápido possível, pode melhorar bastante a sua gestão financeira. Programando cobranças no boleto bancário na plataforma da Juno você pode oferecer esse desconto e ainda adicionar juros e multas para pagamentos atrasados”, comenta.

Para completar, a Juno automatiza lembretes de vencimento. “O esquecimento costuma ser a causa mais comum para inadimplência, principalmente quando tratamos do mercado funerário, onde as pessoas que utilizam o serviço estão sempre com diversas preocupações. Mas isso é fácil de resolver. Nosso sistema dispara lembretes automáticos das cobranças que forem geradas na plataforma, fazendo com que as pessoas não esqueçam do pagamento”, completa José.

Mais informações no site www.juno.com.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário