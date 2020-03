Acontece Encontro entre o SINDIHOSPA e a Casa Civil debate melhorias no IPE-Saúde

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Reunião com representantes de instituições e do Governo teve o objetivo de buscar soluções conjuntas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA) participou de uma reunião na Casa Civil em busca de alternativas para que se implemente um programa de reestruturação do IPE-Saúde para equacionar os débitos. O presidente do sindicato, Henri Siegert Chazan, foi acompanhado de representantes das instituições ao encontro do secretário Otomar Vivian.

“A saúde suplementar bem respaldada fortalece o sistema público de saúde. A reestruturação do IPE-Saúde é um tema de interesse para quase 10% da população que é atendida por convênios”, destacou Otomar, ao ressaltar que a intenção do governo do Estado é trabalhar para a construção de soluções efetivas para a área.

Chazan destacou as dificuldades enfrentadas pelos hospitais diante dos atrasos nos repasses, o que vem acarretando prejuízos em alguns serviços. Além disso, a crescente vinda de usuários do interior nas instituições da capital criam um cenário de “cobertor curto” para tamanha demanda. “A interlocução com o IPE-Saúde tem sido produtiva e respeitosa. Estamos abertos para contribuir com ideias e projetos, somando a nossa expertise à viabilidade de caixa do Estado”, ressaltou.

A audiência, sugerida pelo presidente da Assembleia Legislativa do RS, Ernani Polo, também contou com a presença do presidente do IPE-Saúde, Marcus Vinicius de Almeida. Na oportunidade, Almeida detalhou os resultados alcançados e que tem permitido a liberação de repasses de recursos, os prazos e estimativas para os próximos meses. A estimativa é de que cerca de R$ 30 milhões sejam pagos no próximo mês aos laboratórios e que os ambulatórios e UTIs sejam contempladas nos próximos repasses, podendo ser quitado o valor até o fim deste ano.

