Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Espaço, com nova localização, conta com estrutura inédita dentro do Grupo Iguatemi para atender portadores de necessidades especiais Foto: Tamires Rodrigues Foto: Tamires Rodrigues

O Praia de Belas Shopping inicia 2020 com uma novidade significativa para os seus clientes: a abertura do seu novo fraldário. O espaço, que é um dos mais movimentados dentre todos os empreendimentos do Grupo Iguatemi e que mantinha suas características originais, será completamente renovado.

A novidade começa pela localização. O novo fraldário do Praia de Belas Shopping, inédito entre os empreendimentos do Grupo Iguatemi, passará a funcionar no 1º piso do empreendimento, ao lado dos Elevadores da Ala Norte. O layout, totalmente reformulado, seguirá os padrões do Grupo e contará com uma ampliação de área, duplicando de tamanho.

A nova estrutura, moderna e aconchegante, remete a uma casa de bonecas e contará com os seguintes espaços:

Recepção – Além de uma atendente, que prestará todo o suporte para os pais, o local também será espaço de “estacionamento” para os carrinhos de bebês.

Salas Individuais – Nas duas salas individuais, a estrutura trará trocadores, poltronas de amamentação e pias.

Espaço para trocas de fraldas – Quatro trocadores individuais serão disponibilizados em uma área bastante ampla, que também contará com produtos disponíveis para a higiene dos bebês.

Espaço de Brinquedos – Uma sala com brinquedos estará disponível para que eles possam aproveitar e passar o tempo enquanto esperam os outros pequenos terem suas fraldas trocadas e/ou serem amamentados.

Sala individual para amamentação – No espaço, poltronas e pufes foram cuidadosamente pensados para que as mamães possam ter conforto total neste momento.

Espaço Copa – Apropriado para as mamães e papais aquecerem as papinhas e alimentar as crianças maiores, o ambiente possui cadeirão, micro-ondas e pia.

Banheiro Família – O banheiro, que atende adultos e crianças, conta com uma porta de tamanho diferenciado, que permite a entrada de uma cadeira de rodas.

Além disso, o novo fraldário do Praia de Belas Shopping passará a ser o local responsável pelo empréstimo dos carrinhos de bebês. Os equipamentos, que também foram totalmente renovados e passam a ser mais leves e modernos, terão também opção para gêmeos, um pedido dos clientes do shopping.

“A estrutura do nosso novo fraldário vai permitir muito mais conforto e praticidade para pais e filhos. O layout, sua funcionalidade, a acessibilidade e os demais elementos foram todos pensados exclusivamente para receber os milhares de clientes que utilizam este serviço oferecido pelo Praia de Belas”, declara Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas Shopping.

Inclusão e acessibilidade

Um dos grandes destaques do fraldário é a sua acessibilidade. Além da moderna estrutura e da beleza estética do novo fraldário do Praia de Belas, mais uma vez, o empreendimento volta sua atenção para a inclusão e o acesso a todas as pessoas. Em uma das salas é possível encontrar um trocador exclusivo, de tamanho adulto, para pessoas com necessidades especiais. O trocador permite ser adaptado para duas situações especiais:

– Em seu tamanho maior, com comprimento de 1,40 cm (a medida padrão é de 80 cm), permite que uma criança grande ou adulto possa ser atendido sobre ele.

– Já na parte inferior, o trocador possui uma altura mais baixa e mais próxima do piso – 65 cm do chão, sendo que o padrão é de 85 cm – adaptado para que os adultos cadeirantes possam realizar a troca de fraldas de seus filhos de forma independente.

Além do exclusivo trocador, pia e poltrona de amamentação compõem o ambiente.

“Aprendemos que a inclusão é poder propiciar para que todos possam fazer parte e aproveitar da mesma forma, ter a mesma experiência. É motivo de orgulho para nós oferecermos um serviço que atende de forma acolhedora as famílias que necessitam de algum cuidado especial. O trocador com tamanho maior e adaptado para pais cadeirantes é apenas uma das nossas iniciativas no sentido de oferecermos, a cada dia, maior acessibilidade”, declara o Gerente Geral do shopping. Conforme Borba, a agenda inclusiva do Praia de Belas foi intensa em 2019 e seguirá da mesma forma em 2020. “Nós fazemos parte da história das pessoas, estamos nas lembranças da infância de muitos e estamos comprometidos para que todos, sem exceção, possam viver momentos inesquecíveis aqui no shopping”, finaliza.

O novo fraldário do Praia de Belas Shopping abriu para os clientes no dia 6 de março de 2020.

