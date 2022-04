Brasil Fiocruz aponta fase de extinção da terceira onda de Covid no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum Estado superou a marca de 0,3 óbitos por 100 mil habitantes. Foto: Cristine Rochol/PMPA Pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum Estado superou a marca de 0,3 óbitos por 100 mil habitantes. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A última edição do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira (8), aponta a manutenção da tendência de queda de indicadores de incidência e mortalidade por Covid-19 no Brasil. Pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum Estado superou a marca de 0,3 óbitos por 100 mil habitantes. Segundo os pesquisadores, os novos dados permitem afirmar que a “terceira onda””epidêmica no Brasil, com o predomínio da Ômicron, está em fase de extinção.

O atual cenário sinaliza redução gradual dos principais impactos da pandemia, com diminuição do número de casos graves, internações e óbitos. A tendência de queda se reflete também nos casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) por Covid-19. Nas fases mais críticas da pandemia, 98% das internações por SRAG eram positivas para Covid-19.

Atualmente, essa proporção se encontra em 50,7%. Outro indicador estratégico, a taxa de letalidade por Covid-19, permaneceu em valores próximos a 0,8%. Para fator de comparação, ao longo de 2021, esses valores oscilavam entre 2% e 3%. A redução desse indicador durante a terceira onda epidêmica é atribuída principalmente à alta taxa de vacinação e à menor gravidade variante Ômicron.

Também pela primeira vez de julho de 2020, as taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 estavam inferiores a 60% em todos os estados e no Distrito Federal.

O relatório mostrou houve um rejuvenescimento da pandemia, mas o casos graves e fatais ainda permanecem concentrados nas idades mais avançadas. Metade dos óbitos ocorreu em pessoas com no mínimo 74 anos. Por outro lado, houve aumento da contribuição de grupos mais jovens, principalmente de crianças, no total do número de casos.

Entretanto, os pesquisadores alertam que esse quadro não significa o fim da pandemia e pode ser alterado caso surjam novas variantes mais letais ou que escapem da imunidade provocada por vacinas. Eles alertam para a necessidade de avançar na vacinação e continuar com o uso de máscaras em ambiente fechado.

