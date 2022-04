Política Deputados de São Paulo pedem cassação de Arthur do Val após falas machistas

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conselho de Ética da Alesp vai apurar frase sobre ucranianas. Foto: Reprodução Conselho de Ética da Alesp vai apurar frase sobre ucranianas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O relator do processo contra o deputado estadual Arthur do Val (União-SP), no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Delegado Olim (PP), pediu a cassação do mandato do parlamentar. Ele entregou o relatório ao colegiado nesta quinta-feira (7).

O Conselho marcou reunião para a próxima terça-feira (12) quando irá propor que seja aplicada ao deputado Arthur do Val a medida disciplinar de perda do mandato. Val é alvo de 21 representações de colegas, que pedem a cassação por conta de áudios sexistas do parlamentar durante viagem humanitária à Ucrânia por conta da invasão russa.

Para o relator Delegado Olim, Arthur do Val quebrou o decoro parlamentar ao dizer, em áudios vazados, que as mulheres refugiadas ucranianas eram “fáceis porque eram pobres”.

Em nota, deputado disse que “recebe com tranquilidade o relatório feito pelo relator da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo”.

“O parlamentar não tem dúvidas de que seus pares se convencerão de que o erro cometido por ele – pelo qual já pediu desculpas – não deve ser punido com o mandato. Os comentários que foram alvo da representação no Conselho de Ética, ainda que indevidos, não constituem crime e não foram feitos durante a atividade parlamentar, já que Arthur do Val estava de licença do mandato”, completou a nota enviada pela assessorai de imprensa do parlamentar.

Falas machistas

Arthur do Val foi à Ucrânia em meio à guerra, e após deixar o país, na fronteira com a Eslováquia, enviou um áudio a amigos, “elogiando” a beleza das refugiadas ucranianas. Em seguida, afirmou que pretende voltar ao Leste Europeu e disse que as mulheres lá são “fáceis” por serem pobres.

“Assim que essa guerra passar eu vou voltar pra cá. E detalhe, elas olham. E são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, a gente não tinha tempo, mas colei em dois grupos de minas e é inacreditável a facilidade”, disse ele no áudio enviado em um grupo privado no WhatsApp.

Na chegada ao Brasil, o deputado deu entrevistas confirmando ser o autor do áudio e retirou sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Ele afirmou ter cometido “um erro em um momento de empolgação”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política