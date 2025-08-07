Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Fiocruz fecha parceria com farmacêutica para produzir canetas emagrecedoras

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O ministro Alexandre Padilha disse que o governo estuda oferecer os medicamentos a pacientes que aguardam por cirurgias bariátricas.

Foto: Reprodução
O ministro Alexandre Padilha disse que o governo estuda oferecer os medicamentos a pacientes que aguardam por cirurgias bariátricas. (Foto: Reprodução)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinou um acordo de parceria com a farmacêutica brasileira EMS para viabilizar a produção nacional de canetas emagrecedoras usadas no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. O anúncio foi feito na quarta-feira (6), durante um evento em Brasília com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O foco da parceria são os medicamentos que contêm liraglutida e semaglutida — substâncias que atuam no controle da glicose e também contribuem para a perda de peso. Eles são aplicados por meio de dispositivos semelhantes a canetas, como os medicamentos Ozempic e Wegovy.

A parceria foi anunciada dias depois de a EMS lançar a primeira caneta emagrecedora produzida integralmente no Brasil. Batizada de Olire, ela é feita à base de liraglutida e também é utilizada para o tratamento da obesidade e diabetes.

Como será a produção

O acordo prevê a transferência da tecnologia completa de fabricação: tanto da síntese do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) quanto da formulação final do medicamento. Inicialmente, a produção será feita na fábrica da EMS, em Hortolândia (SP). A etapa seguinte será a transferência para o Complexo Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos, unidade da Fiocruz no Rio de Janeiro.

Ainda não há prazo definido para que a produção seja totalmente nacionalizada, mas a intenção é que Farmanguinhos assuma o processo gradualmente, o que pode reduzir a dependência de importações e baratear os custos no futuro.

SUS

Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que, com a produção local, o uso desses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) possa ser ampliado, principalmente no caso de pacientes com obesidade grave. Hoje, os remédios à base de semaglutida e liraglutida ainda têm custo elevado e acesso restrito na rede pública.

O ministro Alexandre Padilha disse que o governo estuda oferecer os medicamentos a pacientes que aguardam por cirurgias bariátricas, caso estudos mostrem impacto positivo na saúde desses grupos.

Patentes

A produção nacional também se antecipa à expiração das patentes desses medicamentos no Brasil. A do Ozempic, por exemplo, termina em março de 2026. Isso deve abrir caminho para a entrada de versões genéricas, o que tende a aumentar a oferta e reduzir os preços no mercado.

Empresas como Biomm e Hypera Pharma já se preparam para lançar produtos similares após o vencimento das patentes. O acordo entre Fiocruz e EMS, no entanto, é considerado o primeiro com transferência completa de tecnologia para o setor público.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Fifa proíbe propaganda de casas de apostas em áreas ligadas à arbitragem
https://www.osul.com.br/fiocruz-fecha-parceria-com-farmaceutica-para-produzir-canetas-emagrecedoras/ Fiocruz fecha parceria com farmacêutica para produzir canetas emagrecedoras 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Fifa proíbe propaganda de casas de apostas em áreas ligadas à arbitragem
Economia Com safra maior, café fica mais barato no supermercado
Inter Cinco anos, poucos títulos e muitas eliminações: a crônica recente do Inter
Política Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara
Política Ministro Alexandre de Moraes autoriza Jair Bolsonaro a receber visitas de governador Tarcísio de Freitas e outros políticos aliados
Política Senadores da oposição desocupam o plenário do Senado
Porto Alegre Moradores se mobilizam para impedir leilão de imóveis no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre
Mundo Putin diz que encontro com Trump para discutir o fim da guerra na Ucrânia pode ocorrer nos Emirados Árabes
Polícia Rio Grande do Sul já registra mais de 10 mil casos de violência contra mulheres neste ano
Mundo Trump comemora tarifas comerciais em vigor e diz que “bilhões de dólares” irão para os EUA
Pode te interessar

Saúde Estudo revela como desacelerar declínio cognitivo com o envelhecimento

Saúde Ultrassonografia: imagens que cuidam, diagnósticos que salvam

Saúde Três em cada cinco casos de câncer de fígado são evitáveis

Saúde Novo tratamento para casos avançados de câncer de próstata é aprovado no Brasil