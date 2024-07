Geral Fique por dentro de como estão as candidaturas a prefeito e vice de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A corrida eleitoral pela prefeitura de Porto Alegre começou a ganhar forma nesta semana. (Foto: Divulgação/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A corrida eleitoral pela prefeitura de Porto Alegre começou a ganhar forma nesta semana, com alguns partidos confirmando nomes para o pleito municipal. No dia 6 de outubro, data do 1º turno das Eleições Municipais de 2024, 155.912.680 eleitoras e eleitores estão aptos a comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais.

A candidatura de Maria do Rosário (PT) à prefeitura de Porto Alegre, com Tamyres Filgueira (PSOL) como vice, foi oficializada na manhã desse sábado (27), em convenção no ginásio do colégio ACM. Seis partidos integram a frente #UnidadePorPoa em apoio à chapa (PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e Avante). Essa será a segunda vez que a petista disputa o cargo.

Já em evento com a presença de representantes do PL, Progressistas, PSD, PRD, Solidariedade e Podemos, que compõem a coligação, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a sua candidata à vice-prefeita, Betina Worn (PL), oficializaram, na convenção no Teatro da AMRIGS na tarde desse sábado (27), a chapa que disputará a reeleição.

O PSTU também definiu na tarde desse sábado (27) a chapa que vai disputar as eleições em Porto Alegre. O nome de Fabiana Sanguiné, servidora municipal da saúde, foi confirmado como candidata a prefeita e o do professor da rede estadual de ensino Regis Batista Ethur, como vice. O evento foi no auditório do Cpers, na avenida Alberto Bins, no Centro Histórico.

Pré-candidatos a prefeito e vice de outros partidos ainda não tiveram seus nomes confirmados. As convenções partidárias, os encontros que servem para as siglas homologarem as suas candidaturas e chapas nas disputas municipais, começaram na semana passada e continuam até o dia 5 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/fique-por-dentro-de-como-estao-as-candidaturas-a-prefeito-e-vice-de-porto-alegre/

Fique por dentro de como estão as candidaturas a prefeito e vice de Porto Alegre

2024-07-27