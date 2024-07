Geral Donald Trump tem 49% das intenções de voto; Kamala Harris, 47%, diz pesquisa do Wall Street Journal

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. (Foto: Reprodução)

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, tem 49% das intenções de voto entre eleitores registrados, contra 47% de Kamala Harris, segundo uma pesquisa do The Wall Street Journal. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em uma pesquisa anterior do WSJ, publicada no início deste mês, Trump tinha 48% das intenções de voto, contra 42% de Joe Biden.

Outra pesquisa

Já uma pesquisa de intenção de voto da Times/Siena divulgada na última terça-feira (23) mostrava Kamala Harris, vice-presidente dos EUA e favorita a assumir a candidatura democrata, empatada tecnicamente com o republicano Donald Trump. Trump está com 48% e Kamala, com 47%.

A margem de erro da pesquisa é de 3.3 pontos percentuais, ou seja, a situação indica um empate técnico. O instituto entrevistou 1.142 eleitores do país pelo telefone entre os dias 22 e 24 de julho – após a desistência do presidente Joe Biden da corrida eleitoral, no último domingo (21). As entrevistas foram feitas em inglês e espanhol.

A pesquisa faz uma distinção entre “eleitores prováveis”, que devem ir às urnas no dia 5 de novembro, e “eleitores registrados”. O percentual de 48% dos votos para Trump e 47% para Kamala corresponde à intenção entre os prováveis votantes. Entre os registrados, o republicano continua com 48% e a democrata fica com 46%.

O jornal americano “The New York Times”, que encomendou a pesquisa, disse que o resultado representa uma aproximação de Kamala a Trump e caracterizou a disputa como uma “corrida apertada”.

Favorita entre os democratas para assumir a candidatura do partido à Casa Branca, Kamala Harris ainda não foi oficializada para disputar a presidência –isso deve acontecer no início de agosto, segundo o Comitê Nacional Democrata. No entanto, a vice-presidente já acumulou o número de delegados suficientes para a indicação do partido, segundo um levantamento da Associated Press.

Pesquisas nacionais de intenção de voto podem não refletir de forma fiel o resultado das urnas no dia de votação –o formato das eleições americanas, em que cada estado tem seu processo e ganha quem conquistar mais delegados, e não necessariamente quem obtiver mais votos.

A pesquisa indicou ainda que se o eleitor precisasse decidir hoje em um cenário com diversos candidatos, 42% estariam inclinados a votar em Kamala e 42% em Trump. O candidato independente Robert F. Kennedy Jr. tem 6% e os que não souberam ou não quiseram responder também foram 6%.

O levantamento também mostrou que os eleitores americanos estão mais interessados na corrida eleitoral: antes do debate entre Biden e Trump em junho, apenas 48% dos eleitores disseram estar prestando muita atenção à campanha presidencial; esse número agora está em 64%.

O “New York Times” destaca que 70% dos democratas gostariam que o processo de nomeação de Kamala Harris para assumir a chapa presidencial do partido fosse acelerada. A vice-presidente goza de 93% do apoio dos eleitores democratas. A porcentagem de apoio para Trump é a mesma entre os republicanos. As informações são da CNN e do portal de notícias G1.

