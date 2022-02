Futebol Firmino sai do banco e marca em vitória do Liverpool sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões

16 de fevereiro de 2022

Liverpool e Inter de Milão voltam a se enfrentar no dia 8 de março. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Liverpool deu um importante passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe venceu a Inter de Milão por 2 a 0, nessa quarta-feira (16), fora de casa, no jogo de ida das oitavas. O brasileiro Roberto Firmino abriu o placar, após entrar no segundo tempo, e Salah completou o triunfo dos Reds.

Firmino começou no banco, com Jota no comando do ataque do Liverpool. O técnico Jürgen Klopp fez a mudança no intervalo e lançou mão do brasileiro, que não chegou a ter uma atuação esplendorosa, mas foi decisivo ao marcar o primeiro gol num momento em que a Inter de Milão era melhor e pressionava para abrir o placar.

O placar foi cruel com a Inter de Milão. O time italiano fez bom jogo, equilibrou as ações com o Liverpool na maior parte do tempo e poderia ter saído na frente no início do segundo tempo, quando encurralou os ingleses e criou boas chances. Faltou, porém, uma noite mais inspirada dos atacantes Lautaro e Dzeko.

O brasileiro completou 150 jogos pelo Liverpool e teve boa atuação à frente da zaga. Ele foi importante na pressão ofensiva do time, recuperando bolas no ataque e iniciando contragolpes. Acabou substituído no segundo tempo.

Liverpool e Inter de Milão voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no estádio de Anfield, na Inglaterra. O Liverpool pode perder por até um gol de diferença que está classificado às quartas de final. Não há critério de gol fora de casa.

