Futebol Liga dos Campeões: Messi perde pênalti mas PSG bate o Real Madrid com golaço de Mbappé

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2022

O duelo de volta acontece no dia 9 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha. (Foto: Reprodução/Twitter)

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, terá que abrir mais a carteira se quiser contar com Mbappé na próxima temporada. O atacante francês brilhou no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, ao garantir a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. O gol de Mbappé saiu após passe de calcanhar de Neymar, que voltou a jogar após 78 dias.

Em um jogo amplamente dominado pelo PSG, Mbappé foi o jogador mais perigoso desde o início. Levou vantagem sobre Carvajal no duelo direto e chegou a sofrer um pênalti do lateral do Real. Na cobrança, porém, Messi teve o chute defendido por Courtois.

Este foi o quinto gol de Mbappé na atual Liga dos Campeões. Ao todo, são 22 gols na temporada. O atacante segue sem o futuro definido: seu contrato com o PSG se encerra em junho, e o Real Madrid é o favorito para levar o jogador, que pode ser o algoz merengue na Champions. Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, Neymar voltou aos campos após 78 dias. Entrou no segundo tempo no lugar de Di María e teve participação no gol de Mbappé, ao acionar o companheiro com um toque de calcanhar. O duelo de volta acontece no dia 9 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha. O Real Madrid terá os desfalques de Casemiro e Mendy, que tomaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão. Não há mais regra de gol fora de casa. Qualquer triunfo por um gol do Real leva a partida para a prorrogação. O PSG tem a vantagem do empate.

