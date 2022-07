Rio Grande do Sul Fiscais apreendem alimentos e interditam restaurante com péssimas condições de higiene no interior do RS; veja imagens

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Carne era assada em meio ao lixo em Faxinal do Soturno Foto: MP/Divulgação Carne era assada em meio ao lixo em Faxinal do Soturno. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), interditaram um restaurante, que apresentava péssimas condições de higiene, durante uma operação realizada em Faxinal do Soturno, na Região Central do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (07).

Além do estabelecimento, os fiscais vistoriaram quatro mercados. No total, foram apreendidos e inutilizados 875 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pelo MP.

Segundo o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, coordenador da operação, o restaurante interditado é reincidente. “Em outra vistoria realizada, o estabelecimento já havia sido interditado e, nesta nova oportunidade, apresentou condições de higiene sanitária ainda mais precárias”, afirmou.

As principais irregularidades encontradas no restaurante e nos mercados foram: produtos com embalagens violadas, alimentos fora do prazo de validade, com armazenamento inadequado e sem procedência.

Além do MP, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Faxinal do Soturno, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul