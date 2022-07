Política Candidatura à reeleição de Bolsonaro será lançada oficialmente no dia 24 deste mês, no Rio

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

O evento ocorrerá no ginásio Maracanãzinho Foto: PR/Divulgação O evento ocorrerá no ginásio Maracanãzinho. (Foto: Divulgação/PR) Foto: PR/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro lançará oficialmente a sua candidatura à reeleição no dia 24 deste mês, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A data e o local foram confirmados pelo ex-secretário de Comunicação Social do governo Fabio Wajngarten, que integra a campanha de Bolsonaro.

O PL procurava um espaço na capital paulista para lançar oficialmente a campanha, mas não foram encontrados locais disponíveis para um evento do porte desejado.

Pandemia

Na quinta-feira (07), Bolsonaro voltou a criticar o “fecha tudo” promovido por governadores durante a pandemia de coronavírus. “Incapazes de negar as soluções buscadas e alcançadas por nós contra os impactos do fecha-tudo irracional e da guerra, a narrativa agora é de que houve descaso e atraso nas ações, mesmo tendo sido nós os únicos a alertar sobre esses problemas e os primeiros a tomar providências”, afirmou Bolsonaro nas redes sociais.

“Sem falar daqueles que, na pandemia, além de tratar como bandido quem tinha que trabalhar para sobreviver, aproveitaram para aumentar impostos. A tragédia era anunciada, mas parte da imprensa preferiu ser parceira na demagogia”, prosseguiu o presidente.

