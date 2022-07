Política Bolsonaro decreta luto oficial de três dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe", disse Bolsonaro Foto: Reprodução/Twitter "Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe", disse Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias no Brasil após o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, baleado nesta sexta-feira (08) durante um discurso na cidade de Nara.

“Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor. Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com o Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o País durante três dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão”, afirmou Bolsonaro.

Abe foi alvejado por volta das 11h30min (horário local) desta sexta, perto da estação de trem Yamato-Saidaiji. O atirador foi preso. Ele disse à polícia que estava insatisfeito com Abe e queria matá-lo.

Após passar oito anos no poder, o ex-primeiro-ministro, do Partido Liberal Democrático, deixou o cargo em setembro de 2020 por problemas de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política