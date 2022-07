Dom Philips (E) e Bruno Pereira (D) foram vistos com vida, pela última vez, no dia 5 de junho. (Foto: Reprodução)

A PF (Polícia Federal) informou, nesta sexta-feira (08), que prendeu o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Os crimes ocorreram no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento nas mortes.