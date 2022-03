Rio Grande do Sul Fiscais apreendem mais de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo no interior do RS

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Foram encontrados produtos sem indicação de procedência, com o prazo de validade vencido e armazenados em temperaturas inadequadas Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público fiscalizaram, na terça-feira (29), três supermercados em Tapejara, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul.

Durante a ação, mais de 1,1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida e inutilizada. Os estabelecimentos comerciais foram autuados.

Os agentes encontraram produtos sem indicação de procedência, com o prazo de validade vencido e armazenados em temperaturas inadequadas.

Além do Ministério Público, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Tapejara, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Brigada Militar.

