Porto Alegre Ecobarreira recolhe mais de 890 toneladas de resíduos em seis anos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O equipamento está instalado na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga Foto: Cesar Lopes/PMPA O equipamento está instalado na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em seis anos, a Ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, já impediu que mais de 892 toneladas de resíduos, como plásticos, pedaços de madeira e até animais mortos, chegassem às águas do Guaíba.

O equipamento, posicionado na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas, entrou em operação em 30 de março de 2016. Diariamente, os materiais são erguidos pelas gaiolas da estrutura, recolhidos e encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão.

“Nos últimos seis anos, esses resíduos descartados irregularmente no Arroio Dilúvio foram barrados de chegar ao Guaíba. A Ecobarreira é essencial para a conservação do ambiente. Por meio desse projeto, as equipes do DMLU [Departamento Municipal de Limpeza Urbana] conseguem recolher esses materiais e dar a destinação adequada”, disse o diretor-geral do departamento, Paulo Marques.

Mantido e coordenado pelo Instituto Safeweb, o projeto tem o apoio das secretarias municipais de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs Gino Gehling.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre