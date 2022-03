Mundo Kremlin diz que negociação com a Ucrânia não avançou

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira (30) que as negociações ocorridas na Turquia com os ucranianos “não foram promissoras” Foto: Reprodução . (Foto: Governo da Ucrânia) Foto: Reprodução

Apesar de a Rússia ter prometido reduzir os ataques na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira (30) que as negociações ocorridas na Turquia com os ucranianos “não foram promissoras”. A cidade de Chernihiv, no norte ucraniano, voltou a ser alvo de intensos bombardeios, segundo afirmou o prefeito local Vladyslav Atroshenko.

“É positivo que o lado ucraniano tenha pelo menos começado a formular concretamente e colocar no papel o que propõe. Quanto ao resto, ainda não podemos afirmar nada promissor, nenhum avanço. Muito trabalho pela frente”, disse Peskov a repórteres em uma teleconferência regular.

Atroshenko criticou a alegação da Rússia na terça-feira (29) de que planejava “reduzir drasticamente” seu ataque militar a Chernihiv e à capital ucraniana, Kiev. “Esta é mais uma confirmação de que a Rússia sempre mente”, disse ele a Berman.

A promessa da Rússia na terça-feira parecia mostrar sinais de progresso em direção a uma saída para o conflito. Mas, de acordo com Atroshenko, as hostilidades na verdade aumentaram em Chernihiv desde que a reivindicação foi feita.

Ainda nesta quarta-feira, a Ucrânia fechou acordo para que três corredores humanitários fossem abertos em seu território — incluindo uma rota saindo de Mariupol, cidade portuária sitiada pelos russos até então.

Os outros dois caminhos de fuga para os civis foram estabelecidos em Melipotol e entre as cidades de Enerhodar para Zaporizhzhia. Também foi acertada a entrega de ajuda humanitária a Berdyansk.

