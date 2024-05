Rio Grande do Sul Acompanhe ao vivo o programa Atualidades Pampa Especial SOS Rio Grande

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O número de mortes provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 75. Foto: Divulgação/Rede Pampa O número de mortes provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 75. (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhe ao vivo o programa Atualidades Pampa Especial SOS Rio Grande, da TV Pampa, neste domingo (5), com a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul.

O número de mortes provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 75, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 12h deste domingo (5). Outros 6 óbitos estavam sob investigação. Pelo menos 103 pessoas estavam desaparecidas e outras 155 ficaram feridas.

No total, 334 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. Mais de 80 mil pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública.

Óbitos confirmados: 75

Bento Gonçalves (3), Boa Vista do Sul (2), Bom Princípio (1), Canela (2), Canoas (1), Capitão (1), Caxias do Sul (5), Cruzeiro do Sul (4), Encantado (2), Farroupilha (1), Forquetinha (2), Gramado (7), Itaara (1), Lajeado (5), Montenegro (1), Pantano Grande (1), Paverama (2), Pinhal Grande (1), Putinga (1), Roca Sales (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (2), Santa Maria (5), São João do Polêsine (1), São Vendelino (2), Segredo (1), Serafina Corrêa (2), Silveira Martins (1), Sinimbu (1), Taquara (2), Três Coroas (1), Vale do Sol (1), Venâncio Aires (3), Vera Cruz (1) e Veranópolis (5).

Óbitos em investigação: 6

Caxias do Sul (1), Pinhal Grande (1), Santa Maria (1) e Três Coroas (3).

Veja os números do balanço

– Municípios afetados: 334;

– Pessoas em abrigos: 15.192;

– Desalojados: 80.573;

– Afetados: 707.190;

– Feridos: 155;

– Desaparecidos: 103.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tv-pampa-ao-vivo/

Acompanhe ao vivo o programa Atualidades Pampa Especial SOS Rio Grande

2024-05-05