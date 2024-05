Inter Por risco de alagamento, Inter interrompe doações em ginásio

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Jogadores do Internacional ajudam com arrecadação de donativos. Foto: Divulgação Jogadores do Internacional ajudam com arrecadação de donativos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Inter interrompeu, nesse domingo (5), a arrecadação de donativos no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. O motivo, segundo o que foi divulgado pelo clube, é o risco de alagamento no local.

O Colorado pediu que as doações fossem entregues, preferencialmente, no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), localizado na rua Coronel Corte Real, 915 – bairro Petrópolis. Os doadores de donativos aos atingidos pelas fortes chuvas no Sul do País devem priorizar a entrega de colchões, produtos de higiene e água.

O centro de treinamento do Internacional foi inundado na manhã da última sexta-feira (3). O CT Parque Gigante já tinha previsão para ser afetado pelo nível do lago no decorrer do dia. O clube se preparou para alagamentos no complexo, como ocorreu em setembro e novembro de 2023.

De acordo com o site do ge, o Internacional informou que fechou o CT e proibiu o acesso da imprensa por questões de segurança. Além disso, adotou medidas de segurança e proteção dos equipamentos utilizados pelo futebol.

Consequências

As partidas de Grêmio e Inter, pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente, estão adiadas. O Tricolor enfrentaria o Huachipato-CHI fora de casa nesta quarta-feira (8), pela Libertadores, enquanto o Colorado tinha duelo marcado com o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, também fora de casa.

Por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na última quarta (1°), o adiamento de jogos envolvendo todos os clubes do Rio Grande do Sul em função das fortes chuvas no Estado.

https://www.osul.com.br/por-risco-de-alagamento-inter-interrompe-doacoes-em-ginasio/

