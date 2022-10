Polícia Fiscal de partido é preso por boca de urna em Pelotas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Prisões por boca de urna também ocorreram em Rio Grande e Capão do Leão

O fiscal de um partido foi preso por boca de urna neste domingo (30) em Pelotas, no Sul do Estado. Segundo a BM (Brigada Militar), ele estava dentro de uma seção eleitoral com camiseta alusiva a um candidato e adesivos.

O flagrante ocorreu na Escola Dr. Joaquim Assumpção, na rua Almirante Barroso. Os nomes do partido e do candidato para quem o homem fazia boca de urna não foram divulgados.

Também neste , em Rio Grande, no Litoral Sul, um homem foi preso por boca de urna no bairro Bosque.

Ainda no Sul do Estado, em Capão do Leão, uma mulher foi presa por distribuir “santinhos”.

