Porto Alegre Fiscalização apreende 4 mil produtos e 1,2 tonelada de alimentos vendidos irregularmente

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Foram realizadas fiscalizações no Centro Histórico, avenidas Assis Brasil e Protásio Alves. Foto: Alex Rocha/PMPA Foram realizadas fiscalizações no Centro Histórico, avenidas Assis Brasil e Protásio Alves. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura efetuou, nesta sexta-feira (31), mais uma operação contra o comércio ilegal na Capital. Foram realizadas fiscalizações no Centro Histórico, avenidas Assis Brasil e Protásio Alves, onde foram apreendidos aproximadamente 4 mil produtos falsificados e sem procedência, assim como 1,2 tonelada de frutas e verduras. A ação reuniu 15 viaturas e 30 agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Guarda Municipal e Romu, em conjunto com a Brigada Militar. Na semana anterior, sete mil artigos e 1,5 tonelada de alimentos foram recolhidos das ruas – a maior apreensão realizada nos últimos três anos no município.

“Entendemos as dificuldades econômicas que muitas pessoas estão passando, mas não podemos admitir o descumprimento da lei associado ao risco para a saúde e segurança das pessoas com a venda de itens falsificados”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff, ressalta a integração de diferentes órgãos para coibir a comercialização de itens clandestinos. “Temos o apoio da Brigada Militar, atuando em conjunto com as equipes de fiscalização da prefeitura. O resultado é mais uma importante operação, que tirou das ruas milhares de produtos ilegais.”

As mercadorias são encaminhadas para o depósito da SMDE e podem ser recuperadas mediante pagamento de multa e comprovação da procedência. Já os alimentos serão destinados para uma instituição de caráter assistencial.

