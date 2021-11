Rio Grande do Sul Fiscalização é reforçada nas rodovias federais gaúchas para o feriadão da República

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

O objetivo é coibir as infrações que geram maior risco de acidentes Foto: PRF/Divulgação No foco da iniciativa estão problemas como a imprudência por parte de condutores de veículos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: PRF/Divulgação

Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos por causa da soma de fim de semana mais feriado de segunda-feira (15), alusivo à Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o patrulhamento e operações nas estradas onde atua no Rio Grande do Sul. Dentre os focos de atenção estão as BRs 290 (Freeway), 116, 448 e 386, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ampliação abrange o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança aos usuários das rodovias. Também serão direcionadas ações especialmente para locais e horários em que as estatísticas apontam maior incidência de acidentes.

Dentre as prioridades está a fiscalização de infrações que gerem maior risco ou potencial de lesões graves. É o caso da embriaguez ao volante e da ultrapassagem indevida.

Da mesma forma, a PRF promete reforçar o combate ao crime, com apoio do serviço de inteligência. Isso inclui prisão de criminosos, recuperação de veículos furtados ou roubados e retirada de drogas e armas ilegais de circulação.

Fluxo

A movimentação mais intensa deve ser registrada entre 16h e 21h desta sexta-feira (12), por conta dos veículos que deixam a capital em direção ao Litoral e Interior do Estado. O mesmo vale para o retorno, sobretudo entre as 15h e 21h da segunda-feira.

“O movimento de ida tende a apresentar pontos de congestionamento principalmente por se misturar com o fluxo normal de sexta-feira”, reitera a corporação. “Apesar de ocorrer no feriado, o movimento de volta tende também a ser bem intenso, em especial na BR-290 e BR-116.”

Na sexta, sábado (13) e segunda, haverá restrição de tráfego em determinados horários nas pistas simples, no que se refere a veículos (ou combinações) excedentes em peso ou dimensões. Os detalhes podem ser conferidos diretamente no site prf.gov.br.

Orientações

– Antes de viajar: certifique-se que a documentação esteja em dia. Confira também freios, suspensão, pneus e o sistema de iluminação. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas. Planeje sua viagem, com pontos de parada;

– Em viagem: tenha calma, acredite na sinalização e respeite a velocidade máxima. Só ultrapasse em locais permitidos e com visibilidade suficiente. Não deixe o celular ser uma distração, desligue ou ative o modo avião para que notificações não tirem a sua atenção enquanto estiver dirigindo. Priorize viajar durante o dia, nos horários de menor movimento, mantendo-se na mesma faixa de rolamento, sem mudanças repentinas de direção;

– Durante abordagens policiais: obedeça às ordens dos agentes, não faça movimentos bruscos, abra os vidros do carro para ser melhor visualizado e, à noite, ligue a luz interna;

– Em caso de acidente: se não houver feridos, retire os veículos da pista imediatamente. É possível registrar a ocorrência por meio da internet, em declarante.prf.gov.br;

– Havendo feridos, é necessário sinalizar e avisar a Polícia Rodoviária Federal. Emergências podem ser comunicadas por meio do telefone 191.

(Marcello Campos)

