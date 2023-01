Porto Alegre Fiscalização interdita estabelecimentos noturnos na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Agentes percorreram Centro Histórico, Praia de Belas, Cidade Baixa, Bom Fim, Moinhos de Vento, Hípica, Lami e Restinga. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Em nova etapa da operação “Esforço Concentrado”, autoridades de segurança pública interditaram parcialmente três estabelecimentos da Zona Sul de Porto Alegre que funcionavam como casa noturna sem alvará para a modalidade. A ofensiva foi realizada entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada de sábado.

Já na Rua da República (bairro Cidade Baixa), dois bares mantinham mesas e cadeiras em via pública e na pista de rolamento, sendo autuados por utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Além disso, houve dispersão educativa de público na esquina das ruas Lima e Silva com a travessa Leão 13.

Participaram fiscais da prefeitura e agentes da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Eles percorreram os bairros Centro Histórico, Praia de Belas, Cidade Baixa, Bom Fim, Moinhos de Vento, Hípica, Lami e Restinga.

“Estamos realizando um trabalho não só de fiscalização dos decretos municipais, mas também junto ao comércio de toda a Capital, para garantir o regramento do funcionamento de bares visando uma convivência melhor entre os moradores e o comércio local. Igualmente, manteremos as blitze e patrulhamento, a fim de garantir a segurança da população durante a madrugada”, ressalta o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Ações educativas

Ao longo deste mês, uma série de atividades está sendo realizada pelos fiscais municipais junto a estabelecimentos comerciais. A abordagem tem por objetivo conscientizar os empresários do segmento para as regras a serem cumpridas por bares e restaurantes.

Isso inclui a manutenção de documentos em dia, correto descarte de lixo, medidas acessibilidade e utilização não abusiva de espaços públicos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, de forma anônima.

(Marcello Campos)

