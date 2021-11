Política “Fizemos uma campanha limpa, bonita e honesta”, diz o governador Eduardo Leite após derrota nas prévias do PSDB

Por Marcelo Warth Neto | 28 de novembro de 2021

João Doria será o candidato tucano à Presidência da República em 2022 Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini João Doria será o candidato tucano à Presidência da República em 2022. (Foto Rodger Timm/Palácio Piratini) Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini

Após a derrota para João Doria nas prévias do PSDB, o governador Eduardo Leite comentou a escolha do partido nas redes sociais. “Muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Fizemos uma campanha limpa, bonita e honesta”, afirmou.

“O PSDB escolheu seu caminho e desejo sorte ao João Doria. Acima de projetos pessoais ou partidários está o Brasil. E eu, onde estiver, buscarei sempre dar a minha contribuição ao País”, prosseguiu o gaúcho.

Com 53,99% dos votos contra 44,66% de Leite, o governador de São Paulo venceu as prévias e será o candidato do PSDB à Presidência da República nas eleições do ano que vem. O outro concorrente, o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio, obteve 1,35% dos votos.O resultado do pleito foi divulgado no início da noite de sábado (27).

Ao longo da campanha, Doria e Leite trocaram farpas. Empresário e jornalista, Doria tem 63 anos e é filiado ao PSDB desde 2001. Pelo partido, ele também foi prefeito de São Paulo.

“Vamos reconstruir o Brasil. Queremos um Brasil pujante no presente. Chega de soluços de crescimento e de perpetuar a pobreza. Vamos levar emprego, renda e educação à população”, declarou Doria após a vitória nas prévias.

