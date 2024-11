Esporte Flamengo e Atlético-MG começam a decidir título da Copa do Brasil; Rádio Grenal transmite ao vivo a partida

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

A Rádio Grenal transmite o confronto decisivo ao vivo. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, a partir das 16h deste domingo (3) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil. A Rádio Grenal transmite o confronto decisivo ao vivo.

Após uma temporada frustrante, na qual conquistou o Carioca, mas não passou das quartas de final da Copa Libertadores e ficou distante do título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro da Gávea tem a Copa do Brasil como a última oportunidade de garantir um título de maior expressão.

Agora sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo acumula bons resultados, superando o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil e com duas vitórias e uma derrota no Brasileiro. Porém, o Rubro-Negro terá desfalques importantes para a partida decisiva, o meio-campista uruguaio De la Cruz, que está com uma lesão coxa direita, e o volante Pulgar e o atacante Bruno Henrique, ambos suspensos. Quem é dúvida é o lateral Alex Sandro, que sentiu a coxa direita.

Em entrevista coletiva realizada na sede da CBF para promover a final, o goleiro Rossi afirmou que espera duas partidas muito complicadas para o Flamengo: “Serão dois jogos muito difíceis. É muito difícil chegar numa final e tanto eles [Atlético-MG] como nós conseguimos. Então será muito importante”.

O Galo também chega ao primeiro jogo da decisão em um bom momento na temporada, alguns dias após confirmar a presença na decisão da Copa Libertadores, que será disputada contra o Botafogo no dia 30 de novembro no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina).

Diante do Flamengo pela Copa do Brasil, o Atlético viverá uma situação diferente da encontrada contra o River Plate (Argentina) na semifinal da Libertadores, pois terá a vantagem de decidir em casa. Porém, o diretor de futebol da equipe mineira, o ex-goleiro Victor Bagy, destacou a importância do confronto de ida, que será disputado no Maracanã: “Sabemos das dificuldades que enfrentaremos no Maracanã. Serão tão ou mais altas do que vivemos na Argentina. É aproveitar a confiança, mas virar a chave. Porque vimos que as vezes uma série se define no primeiro jogo, ou se encaminha bem, como foi contra o River. [Temos que ter] todo cuidado, atenção e respeito, pois é um jogo que vale muito para nós”.

Para esta partida o Galo tem duas boas notícias, os retornos dos meias Zaracho e Bernard, que se recuperaram de problemas físicos.

2024-11-03