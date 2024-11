Rio Grande do Sul Enem 2024 registra alta adesão de concluintes do ensino médio na rede pública do RS; provas começam neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

As mulheres representam a maioria das inscrições no estado, com 61,58% (171.283), enquanto os homens correspondem a 38,42% (107.205). Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou 70.429 estudantes do último ano do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorre neste domingo (3) e 10 de novembro. O número representa 89,05% dos alunos dessa etapa. A estimativa considera o total de 1.616.606 participantes que estão finalizando o ensino médio em 2024. Os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram calculados com base no Censo Escolar 2023, última edição com resultados finais disponíveis.

Ao todo, o Estado recebeu 279.028 inscrições, das quais 54,8% (152.940) são de pessoas que já concluíram o ensino médio. Além disso, outras 52.208 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano, enquanto 3.464 são de participantes que não estão cursando nem concluíram o ensino médio e realizarão o Enem para avaliar seus conhecimentos.

As mulheres representam a maioria das inscrições no estado, com 61,58% (171.283), enquanto os homens correspondem a 38,42% (107.205).

Os participantes do Rio Grande do Sul receberam isenção da taxa de inscrição devido às enchentes e à calamidade que atingiram o Estado.

Brasil

No total, o Enem 2024 registrou 4.325.960 inscrições, das quais 1,8 milhão são de pessoas que já concluíram o ensino médio. Outros 1,6 milhão de inscritos estão concluindo essa etapa em 2024, 841.546 (19,4%) são estudantes do 1º ou 2º ano, e 24.723 (0,6%) são treineiros – aqueles que não estão cursando nem concluíram o ensino médio, mas farão o Enem para autoavaliação.

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídos em 1.753 municípios por todo o Brasil.

2024-11-03