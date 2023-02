Futebol Flamengo vira sobre o Al Ahly e fica em 3º lugar do Mundial 2022

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Gabigol marcou duas vezes na vitória do time carioca sobre o árabe Foto: Fifa/Divulgação Gabigol marcou duas vezes na vitória do time carioca sobre o árabe. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

O Flamengo venceu o Al Ahly neste sábado (11) pelo placar de 4 a 2 e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa. Os gols da partida foram marcados pelos artilheiros Gabigol e Pedro, ambos com dois tentos anotados. Abdelkader marcou duas vezes para os árabes.

O clube brasileiro, representante da América do Sul no torneio, havia perdido na semifinal por 3 a 2 para o time saudita Al-Hilal, que enfrentará o Real Madrid na tarde deste sábado (11), às 16h. Já o Al Ahly, representante da África, foi derrotado anteriormente pelo clube europeu.

O jogo

Ao contrário da partida da semifinal, desta vez o Flamengo que teve vantagem em boa parte do jogo com um homem a mais em campo, após o zagueiro Khaled Abdelfattah ser expulso por volta dos 24 minutos do segundo tempo.

Até a expulsão do zagueiro africano, o Al Ahly vencia o jogo por 2 a 1. O Flamengo virou no fim da segunda etapa com dois gols de Pedro e um de Gabigol, que marcou de pênalti com a ajuda do Var.

Ainda neste sábado (11), o Real Madrid vai em busca do 5º título mundial e enfrenta o Al-Hilal no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital marroquina, às 16h (horário de Brasília).

Flamengo vira sobre o Al Ahly e fica em 3º lugar do Mundial 2022