Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Em caso de derrota, o Colorado será ultrapassado pelo próprio adversário desta noite Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Em caso de derrota, o Colorado será ultrapassado pelo próprio adversário desta noite. (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação) Foto: Ricardo Duarte/Divulgação

O Internacional está em Pelotas, onde enfrenta o time do Brasil neste sábado, às 20h30. O Colorado precisa da vitória para voltar à segunda posição na tabela – no meio da semana foi ultrapassado pelo Ypiranga, agora também com 10 pontos, mas com uma vitória a mais – e seguir a perseguição ao líder, Grêmio.

Além disso, o próprio adversário, o Brasil, está na sétima posição, com oito pontos. Ou seja, se vencer também ultrapassa o time da Capital e pode terminar a rodada no G-4.

Em caso de derrota, o Inter pode ser ultrapassado por Caxias, Avenida e São José, terminando a 7a rodada na 7a posição. Depois desta rodada restarão quatro para o fim da primeira fase. Os quatro melhores se classificam para as semifinais.

Ficha técnica:

Provável Brasil de Pelotas

Marcelo Pitol; Chicão, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral, Guilherme Nunes, Rone, Denis Germano e Márcio Jonatan; Da Silva.

Técnico: Rogério Zimmermann

Provável Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Gabriel Mercado) e Renê; Johnny (Gabriel Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi

Assistente 2: Andre da Silva Bitencourt

Quarto árbitro: Marcello Ignacio Domingues Neto

