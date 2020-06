Magazine Flávia Monteiro fala sobre cenas de sexo aos 14 anos: “Meu maior desafio”

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Aproveitando o tempo livre em casa por conta da quarentena, a atriz Flávia Monteiro, de 47 anos de idade, resolveu interagir com seus fãs e seguidores na rede social e respondeu algumas curiosidades sobre o longa-metragem “A Menina do Lado”, rodado em 1986 e lançado em 1987, seu primeiro trabalho como atriz. Ela que na época era uma adolescente de apenas 14 anos, interpretou Alice, que vivia um tórrido romance com o jornalista quarentão Mauro, papel do ator Reginaldo Faria.

Mesmo com a grande repercussão do trabalho no cinema, Flávia Monteiro disse que nem tudo foi simples em seu dia a dia. “Não fui rechaçada pela sociedade, pelo contrário. O filme fez um sucesso absurdo. No entanto, as mães dos alunos do colégio onde eu estudava não queriam mais me ver por lá. As mães pediram minha expulsão do colégio. Elas diziam: ‘Como pode uma menina que faz um filme desses ser aceita pelo colégio?’”, lembra. “Sofri bullying. Bullying existe desde que o mundo é mundo. Respeito quem tenha uma cabeça mais careta, mas era preciso deixar claro que eu não sou aquilo que eu faço como personagem”.

Ainda segundo a artista, devido estudar em um colégio católico do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, um líder religioso precisou intervir na questão escolar. “O padre responsável pelo colégio vivia em Roma, na Itália, e teve que vir ao Rio de Janeiro para debater a questão. O mais maravilhoso é que o senhorzino de 80 anos veio, me falou que eu era muito boa aluna e que não interessava o que eu fazia fora do colégio”, disse Flávia.

