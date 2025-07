Política Flávio Bolsonaro comenta sobre prisão da deputada federal Carla Zambelli ao agradecer premiê italiano, mas irmãos e ex-presidente silenciam

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

A deputada foi encontrada pela Interpol nessa terça-feira após dois meses foragida. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Após a deputada federal Carla Zambelli ser presa em Roma, na Itália, apenas o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou sobre o caso no clã familiar. Em uma publicação na rede X, o antigo Twitter, Flávio agradeceu o vice premiê italiano por “dar atenção” a parlamentar brasileira, e reforçou o discurso adotado de “perseguição política”.

A deputada foi encontrada pela Interpol nessa terça-feira (29), dois meses após fuga do Brasil, e é condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No entanto, nem o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), os vereadores Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) ou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fizeram qualquer menção sobre a deputada paulista. Sem poder usar as redes sociais, Jair Bolsonaro foi questionado na manhã dessa quarta-feira (30) na sede do PL, em Brasília, sobre a ex-aliada, e limitou-se a responder com um questionamento:

“Tem censura no Brasil ou não?”

Segundo aliados, a avaliação dos irmãos é que misturar os episódios pode fragilizar a estratégia jurídica em torno do pai, foco principal da preocupação do clã. O silêncio seria uma forma de blindar Bolsonaro.

O caso de Zambelli também não foi citado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que publicou sobre os atos a favor do ex-presidente no fim de semana, e sobre a motociata realizada nessa terça em Brasília. Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou a nota divulgada pelo partido, e cobrou uma reação da Câmara.

“Não se trata mais de um caso isolado. É um sinal de que a ruptura institucional já não é um risco, é uma realidade em construção. Se o Parlamento aceitar calado o exílio político de seus membros, a censura de seus líderes e a criminalização da oposição, estará assinando sua própria rendição. Não será por golpe, será por omissão. Por isso, a bancada do PL conclama todas as bancadas e líderes desta Casa a reagirem. Porque hoje é Carla Zambelli. Amanhã, será qualquer um de nós”, disse o líder partidário.

O deputado Zé Trovão (PL-SC) repostou um único vídeo do filho da parlamentar comentando sobre a situação da mãe na Itália, sem fazer qualquer texto sobre o caso. O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos comentou sobre a prisão pouco depois do anúncio da Interpol, pedindo orações para Zambelli.

Já Marcel Van Hattem do Novo silenciou sobre a colega. Nomes próximos a Bolsonaro, como o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e o deputado Hélio Lopes também não citaram o nome da deputada em seu perfil.

