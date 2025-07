Rio Grande do Sul Avançam as obras de recuperação emergencial em pontes e estradas do RS danificadas pelas chuvas de junho

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Ao menos R$ 30 milhões foram destinados ao restabelecimento do tráfego. (Foto: Luiz André/Daer)

A recuperação emergencial de rodovias e pontes estaduais gaúchas danificadas pelas fortes chuvas de junho tem avançado rapidamente, de acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Ao menos R$ 30 milhões foram destinados à desobstrução e restabelecimento do tráfego, por meio de serviços em cabeceiras de travessia, reparos asfálticos e remoção de barreiras.

As superintendências regionais do órgão em Santa Maria (Região Central) e Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo), onde os estragos abrangem diversas estruturas, já concluíram os trabalhos em trechos das ERS 149, 348, 400, 403, 509 e 511, além da VRS-804, permitindo a liberação do trânsito de veículos.

Na ERS-149 (Região Central), serviços como a recuperação de cabeceiras de pontes no trecho entre Restinga Sêca e a várzea dos rios Vacacaí Mirim I, II e III foram finalizados no dia 15 de julho. A mesma rodovia teve a retirada de barreiras e manutenção de pontos críticos.

Também estão recuperadas as cabeceiras da ponte sobre o rio Botucaraí, na ERS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo. No local, foi recomposto o aterro atingido por enchente. A ponte está liberada ao tráfego desde 8 de julho. Na ERS-400, a recuperação foi concluída no quilômetro 13, em Candelária, onde haviam sido identificados deslizamento e rachaduras no asfalto – problemas solucionados em 12 de julho.

Serviços emergenciais foram realizados, ainda, pelas Superintendências do Daer em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), Osório (Litoral), São Francisco de Paula (Serra), e Lajeado (Vale do Taquari), Erechim e Passo Fundo (Norte), Pelotas (Sul), Alegrete (Fronteira-Oeste), Palmeira das Missões e Santa Rosa (Noroeste).

“A desobstrução e o restabelecimento do tráfego foram realizados de forma rápida, sendo complementados por serviços de recuperação de pavimento em pontos críticos que continuam em andamento”, complementa o governo gaúcho em notícia publicada no site estado.rs.gov.br.

Com a palavra…

Titular da Selt, Juvir Costella corrobora que o aporte tem permitindo intervenções rápidas em diversas partes do mapa gaúcho. Ele acrescenta: “Garantir o tráfego seguro após eventos climáticos extremos é uma prioridade. Esse trabalho foi essencial para devolver a mobilidade e a segurança em trechos fundamentais”.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca a importância da mobilização das equipes: “Avançamos rapidamente no enfrentamento com recuperações já entregues. Equipes continuam mobilizadas para restabelecer pontes e rodovias de forma completa. Esses serviços emergenciais proporcionam uma resposta rápida para minimizar os problemas causados pelas chuvas”.

(Marcello Campos)

2025-07-30