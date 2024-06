Geral Flávio Bolsonaro critica ida de Lula à Europa na semana do dia dos namorados

O senador Flávio Bolsonaro diz que "Lula não veio para governar para e pelo povo".

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nessa sexta-feira (7) a ida do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Europa na próxima semana. Em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter), ele escreve: “Lula não veio para governar para e pelo povo, veio para governar em prol de si mesmo. Para ele, o mais importante é o próximo voo e não o que o povo precisa”.

No vídeo da postagem, que contem 12 segundos e apenas uma imagem, há a manchete da matéria publicada na quinta-feira, 6, pelo jornal O Estado de S. Paulo que revela que o Governo cortou R$ 5,7 bilhões em despesas não obrigatórias no Orçamento neste ano, o que atingiu Farmácia Popular, Auxílio Gás, Polícia Federal, Exército e obras em rodovias. Logo após, há uma manchete do jornal ‘O Antagonista’ que fala que “Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e Itália”.

“Sem picanha, sem remédio, sem gás! Agora, para viajar não pode faltar!”, conclui Flávio Bolsonaro na postagem relacionando as duas matérias.

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL) também compartilhou uma publicação em que fala da ida do atual presidente à Europa. Na legenda, ele escreve “O amor está inabalável”.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula participará da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, Suíça. Prevista para dia os dias 13, 14 e 15 de junho, o evento faz parte da Cúpula do G7.

Espera-se que o chefe do Estado desembarque em Genebra no dia 13 para se reunir com o diretor geral da OIT, Gilbert F. Houngbo.

Praias

Em outra frente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, que transfere terrenos de marinha aos proprietários particulares mediante pagamento, defendeu o texto em suas redes sociais. Flávio Bolsonaro afirmou que “andam inventando que praias serão privatizadas” e atribuiu a narrativa a “malucos de esquerda”.

A PEC das Praias foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022, após votação em dois turnos, e agora tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).

A PEC das praias tem gerado polêmica nos últimos dias e motivou discussão entre celebridades, como o jogador de futebol Neymar e a atriz Luana Piovani. Ela tem acusado Neymar de ter interesse no projeto por causa de um acordo do jogador com a incorporadora Due, que pretende construir um empreendimento turístico no Nordeste conhecido como ‘Caribe Brasileiro’.

Segundo especialistas, a proposta de acabar com taxas cobradas pela União dá margem para criação de praias privadas, gerando ocupação dessas terras e aumentando, consequentemente, os riscos das mudanças climáticas

Em vídeo publicado no “X”, o senador afirma que a possibilidade de privatização das praias é uma narrativa inventada. Ele defende que a população seria beneficiada pela mudança e cita a Favela da Maré, na capital fluminense, como exemplo de território submetido às taxas pagas à União. Cidades como o Rio de Janeiro, Florianópolis e Fortaleza têm áreas dentro da faixa de marinha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

