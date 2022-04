Brasil Florianópolis é o destino do País com maior aumento de preço nas passagens aéreas em março

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Alta nos voos de ida e volta da capital catarinense chegou a 45% no último mês. (Foto: Prefeitura de Florianópolis)

A cidade de Florianópolis (SC) foi o destino do Brasil com o maior aumento no preço médio das passagens aéreas em março de 2022. Segundo levantamento da plataforma de viagens Kayak, a alta nos voos de ida e volta da capital catarinense chegou a 45% no último mês, em comparação com fevereiro deste ano.

O preço médio da passagem de ida e volta para a capital catarinense foi R$ 1.132. Conforme o levantamento, depois de Florianópolis aparecem Brasília, com 41% de acréscimo, e São Paulo, com 40% de aumento.

A pesquisa foi feita com os 20 destinos nacionais e internacionais mais buscados na plataforma entre 1º a 15 de março. Foram considerados voos de ida e volta, para viagens feitas entre 1 de março a 31 de dezembro de 2022.

Aumento

Os preços das passagens de avião no Brasil aumentaram em março e devem seguir em alta este mês. A subida do preço do petróleo em meio à guerra da Ucrânia está afetando um dos principais insumos das aéreas, o querosene de aviação.

Levantamentos realizados pelas plataformas Kayak e Decolar, tendo como base as tarifas médias praticadas no mês passado, mostram subidas acentuadas nas rotas de alta demanda, especialmente no mercado doméstico.

O bilhete de São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo, custava ao passageiro R$ 504,19 em média em fevereiro e passou a R$ 598,99 no mês passado, uma alta de 19%. Para Recife, passou de R$ 559,82 para R$ 783,57, alta de 40%.

No levantamento da Kayak, que considera a média das passagens de diferentes origens, a alta é ainda maior. Na comparação com o mês de janeiro, os preços de passagens para São Paulo e Rio de Janeiro partindo de diferentes locais subiram 49% e 47% no período, respectivamente. O preço médio de um bilhete a São Paulo em março foi de R$ 1.021 e ao Rio, R$ 1.037.

Os dez destinos nacionais com maior demanda tiveram aumentos de preço superior a 30% na comparação entre janeiro e março. A lista inclui Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Brasília, Natal e Florianópolis.

Passagens internacionais

Entre os destinos internacionais mais buscados na plataforma, o maior aumento de preço médio foi Lima, que cresceu cerca de 20%. Na sequência estão Porto (Portugal) e Amsterdã (Holanda) com aumento de 17%. Das 20 cidades citadas no levantamento, apenas Cancún (México) teve queda no preço da passagem, com -1% em relação ao mês de fevereiro.

