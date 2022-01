Brasil Florianópolis entra em alerta após mais de mil testes positivos para Covid em 48 horas

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

De acordo com o governo do Estado, de 54 casos da ômicron em Santa Catarina, 42 são de Florianópolis. Foto: Reprodução

Após registrar mais de mil testes positivos para a Covid-19 em 48 horas, Florianópolis alertou nesta terça-feira (4) para a sobrecarga dos hospitais. Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, de 40% a 53% dos testes feitos nos últimos dias apontam para novos casos da doença.

O alerta acontece no mesmo dia em que o prefeito da Capital anunciou o cancelamento do Carnaval no município em 2022. À noite, o prefeito Gean Loureiro também comunicou que dois ginásios e caminhões itinerantes serão ativados nos próximos dias para testagem.

Foram 1.071 novos casos da doença, detectados em dois dias. Segundo a vigilância, o número pode ser ainda maior, já que uma estatística é feita com base nos resultados dos testes feitos na segunda (3).

De acordo com o governo do Estado, de 54 casos da ômicron em Santa Catarina, 42 são de Florianópolis. A Capital lidera o número de casos ativos do Estado, com 1.517 até esta terça-feira (4)

Em paralelo com o avanço da Covid, a Grande Florianópolis é a região com maior cobertura vacinal de Santa Catarina. Os dados apontam que 69% da população da região está vacinada com pelo menos duas doses contra a Covid-19.

Para a vigilância municipal, entre as razões para o salto no número de casos está a nova variante, o aumento da circulação de pessoas na cidade, o relaxamento de decretos sanitários, aglomerações e o uso incorreto de máscaras nas festividades de fim de ano.

Em um dia, pelo menos dois hospitais de Florianópolis registraram um aumento expressivo de pacientes, com muitos casos de gripe e Covid-19.

