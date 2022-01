Polícia Recorde: 31,5 toneladas de drogas foram apreendidas no Estado em 2021 pela Polícia Rodoviária Federal

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Também houve aumento na quantidade de veículos recuperados e de agrotóxicos e armas apreendidas. Foto: PRF/Divulgação Também houve aumento na quantidade de veículos recuperados e de agrotóxicos e armas apreendidas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

As operações de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o ano de 2021 trouxeram resultados positivos para o Rio Grande do Sul. Foram apreendidos 31,5 toneladas de drogas, quase 200 armas de fogo, mais de 4 milhões de maços de cigarros e quase 16 toneladas de agrotóxicos, além de 465 veículos recuperados e 3.290 pessoas presas. As chamadas organizações criminosas deixaram de lucrar mais de meio bilhão de reais com as cargas apreendidas, conforme a PRF.

Drogas

A PRF fechou o balanço de 2021 com seu recorde histórico de apreensão de drogas, superando em quase uma tonelada a marca anterior atingida em 2020. Com destaque para maconha e cocaína, na média foram quase 90 kg dessas substâncias retiradas de circulação por dia. Com a quantidade das drogas apreendidas seria possível comercializar mais de 6 milhões de papelotes de cocaína e mais de 59 milhões de cigarros de maconha, o equivalente a 5 cigarros por habitante do RS.

Contrabando

As apreensões de cigarros e de agrotóxicos contrabandeados também tiveram destaque. Em 2021, a PRF impediu o comércio de mais de 4 milhões de maços de cigarros ilegais e de que quase 16 toneladas de agrotóxicos contrabandeados fossem introduzidos ilegalmente em solo gaúcho.

Armas e veículos

Houve aumento de 7% na apreensão de armas de fogo e de 40% na de veículos.

Maiores apreensões

– Quase 6 toneladas de maconha escondidas em uma carga de milho de uma carreta em Fontoura Xavier em janeiro;

– Quase meia tonelada de cocaína dentro de um automóvel abordado em agosto em Eldorado do Sul;

– Cerca de 2,3 toneladas de agrotóxicos contrabandeados encontrados no mês de junho em um caminhão abordado em São Vicente do Sul;

– Mais de 600 mil cigarros transportados em dois caminhões escoltados por um carro, todos interceptados no mês de junho em Gravataí;

– Mais de 100 mil dólares sem procedência na mochila de uma mulher que viajava em um ônibus abordado no mês de janeiro em Rio Grande.

