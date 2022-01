Porto Alegre Porto Alegre divulga locais que terão teste rápido de Covid a partir de sexta

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

A partir desta sexta-feira, oferta será ampliada de 30 para 61 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA A partir desta sexta-feira, oferta será ampliada de 30 para 61 unidades de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta sexta-feira (7), a Capital gaúcha disponibiliza mais lugares para realização de testes de antígeno a pacientes com sintomas de Covid-19. Atualmente, é possível realizar esse exame em 30 unidades de saúde de Porto Alegre. Nesta sexta, a oferta será ampliada para mais 31 locais, totalizando 61 unidades de saúde.

O teste de antígeno é realizado com amostras de coleta nasal e deve ser feito, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. É um exame rápido, que ao invés de detectar o material genético do vírus, como no RT-PCR, identifica as proteínas do Sars-CoV-2. Os pacientes devem passar por avaliação de profissional de saúde antes e, se houver indicação, serão encaminhados para testagem na própria unidade. Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos.

A medida faz parte de uma mudança de estratégia da Secretaria Municipal de Saúde que tem o objetivo de dar mais agilidade aos diagnósticos: “Esse acréscimo é fundamental para facilitar o acesso da comunidade e controlarmos a disseminação da variante ômicron. Com a transmissão comunitária, precisamos isolar os casos positivos o mais rápido possível”, disse o secretário de saúde da Capital, Mauro Sparta.

Os pacientes sintomáticos que tiverem resultado negativo no antígeno serão encaminhados para realização de teste RT-PCR para confirmação. Estes testes serão realizados mediante encaminhamento das Unidades de Saúde.

Unidades de saúde que oferecem o teste rápido de antígeno atualmente

– Clínica da Família Campo da Tuca

– Paulo Ávila

– Diretor Pestana

– Domenico Feoli

– Ernesto Araújo

– Jardim Protásio Alves

– Lami

– Mapa

– Mato Sampaio

– Nossa Senhora de Belém

– Panorama

– Quinta Unidade

– Ramos

– Safira Nova

– São Pedro

– Timbaúva

– Tristeza

– Campo Novo

– Cristal

– Guarujá

– Passo das Pedras 1

– Parque dos Maias

– Nossa Senhora Aparecida

– Primeiro de Maio

– Lomba do Pinheiro

– Paulo Viaro

– Moradas da Hípica

– Morro Santana

– Ilha dos Marinheiros

– Ilha da Pintada

Unidades de saúde que irão ofertar o teste rápido de antígeno a partir de sexta

Zona Norte:

Esperança Cordeiro

Nova Brasília

Santo Agostinho

São Cristóvão

Jardim Itu

Jardim Floresta

Conceição

Santíssima Trindade

Zona Sul :

Belém Novo

Calábria

Alvaro Difini

Camaquã

Macedônia

Jardim das Palmeiras

Morro dos Sargentos

Restinga

Zona Leste:

Jardim da Fapa

Santo Alfredo

São Carlos

Vila Safira

Vila Fátima

Divina Providência

Barão de Bagé

Zona Oeste:

Divisa

Modelo

Santa Marta

Moab Caldas

Rincão

Osmar Freitas

Cruzeiro do Sul

Santa Cecília

Os endereços das unidades podem ser consultados aqui.

