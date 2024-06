Brasil Florianópolis terá voos diretos para Lisboa a partir de setembro; confira horários e preços

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Será no Aeroporto Internacional Hercílio Luz a partir de 3 de setembro, operados pela companhia aérea TAP Air Portugal. (Foto: Reprodução)

Voos diretos entre Florianópolis e Lisboa estarão disponíveis no Aeroporto Internacional Hercílio Luz a partir de 3 de setembro. Eles serão operados pela companhia aérea TAP Air Portugal, que confirmou a informação na sexta-feira (7).

Serão três voos por semana e a viagem tem duração de cerca de 11 horas. Com preços promocionais de ida e volta, o passageiro consegue comprar passagens a partir de 649 dólares (cerca de R$ 3.500,00) com taxas inclusas.

Os voos entre Lisboa e Florianópolis serão às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre 10h10 e 10h50 e chegada a Florianópolis entre 17h15 e 17h55.

No sentido inverso, os voos partem da capital de Santa Catarina entre 19h35 e 20h40 e chegam à capital portuguesa entre 9h50 e 10h55 do dia seguinte.

A aeronave será uma Airbus A330-200 que transporta 269 passageiros, 244 em classe econômica e 25 em executiva. Segundo a companhia aérea, as passagens já estão à venda.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou 21 voos entre Florianópolis e Lisboa entre 3 de setembro e 27 de outubro. A companhia aérea afirmou que as viagens entre as duas cidades serão permanentes.

Salgado Filho

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, deve voltar a funcionar na segunda quinzena de dezembro, após ser fechado devido às inundações no início de maio. A previsão de retorno das operações foi anunciada, semana passada, pelo ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Porém, o ministro condiciona a confirmação dessa previsão de reabertura à conclusão da análise da pista de pousos e decolagens, em julho.

Há 30 dias, as operações aeroportuárias foram suspensas por tempo indeterminado pela empresa concessionária, a Fraport Brasil. Em resposta à Agência Brasil, a empresa confirmou a declaração do ministro. “No momento, não temos como garantir um prazo. Há uma expectativa, se as avaliações forem positivas, de que reabra em dezembro.”

Em nota pública, a Fraport Brasil confirmou que, na segunda-feira passada, foram iniciados os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, desde a compactação até a pavimentação, para que tecnicamente seja possível afirmar quais os impactos causados pelo acúmulo de água durante as últimas semanas. “Esse período de testes tem previsão de durar aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. Estima-se que no início de julho seja possível detalhar as necessidades de intervenções na pista”, prevê a Fraport Brasil.

2024-06-08