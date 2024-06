Rio Grande do Sul Incêndio é controlado em fábrica de tintas na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Situado próximo a trecho da rodovia estadual RS-324 em Nova Bassano (Serra Gaúcha), a fábrica de tintas Rosalen sofreu na tarde de sexta-feira (7) um incêndio de proporções. As chamas foram controladas no final da noite por equipe local do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS), com auxílio de colegas de Veranópolis.

Ainda não se sabe a causa das chamas, seguidas de explosões e que atingiram o térreo do prédio principal e, sobretudo, o depósito. Os profissionais da corporação prosseguiram na unidade industrial ao longo da madrugada, porque o perfil inflamável dos itens ali armazenados oferecia risco.

Ninguém se feriu. No início da manhã, os produtos foram retirados do complexo com o auxílio de uma retroescavadeira. A Rosalen foi fundada na cidade em 2009. De acordo com veiculadas em seu site, a empresa atua na produção e comércio de tintas para os segmentos industrial, rodoviário, moveleiro, imobiliário e decorativo.

Ocorrência anterior

Esse é o segundo incêndio de grandes proporções no Rio Grande do Sul em duas semanas. A ocorrência anterior foi registrada no dia 26 de maio no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre, envolvendo o edifício-sede da empresa de vidros e acessórios automotivos Autoglass.

Uma alta coluna de fogo e fumaça se formou no local, em meio a um cenário de alagamentos e falta de luz. Por precaução, um condomínio residencial e outros imóveis precisaram ser evacuados por algumas horas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/incendio-e-controlado-em-fabrica-de-tintas-na-serra-gaucha/

Incêndio é controlado em fábrica de tintas na Serra Gaúcha

2024-06-08