Mundo Flórida quer liberar trabalho noturno a quem tem mais de 14 anos, para substituir imigrantes ilegais

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

O Senado local – nos EUA, há senadores estaduais – discute a flexibilização das leis sobre trabalho infantil, com apoio do governador Ron DeSantis. (Foto: Reprodução)

Com o cerco aos imigrantes sem documento, começa a faltar mão de obra na Flórida para vagas com salários baixos, que despertam pouco ou nenhum interesse entre os americanos. Diante desse cenário, o Senado local – nos EUA, há senadores estaduais – discute a flexibilização das leis sobre trabalho infantil, com apoio do governador Ron DeSantis.

Na terça-feira, a Comissão de Comércio e Turismo da Flórida aprovou projeto de lei que permite que crianças a partir de 14 anos trabalhem no período noturno, mesmo em dias de escola.

Atualmente, eles não podem trabalhar antes das 6h30min ou após as 23h, conforme a lei estadual.

O projeto foi aprovado por um placar apertado, com cinco votos favoráveis e quatro contrários. Ele ainda passará por mais duas comissões relevantes antes de ser votado em plenário.

DeSantis apoia a proposta publicamente e tem sido defensor da repressão à imigração, ecoando a retórica do presidente republicano Donald Trump.

“Por que dizemos que precisamos importar estrangeiros, até mesmo importá-los ilegalmente, quando sabemos que os adolescentes costumavam trabalhar nesses resorts. Os estudantes universitários deveriam ser capazes de fazer esse tipo de trabalho?”, disse DeSantis na semana passada em uma discussão com o czar da fronteira, Tom Homan.

Uma lei da Flórida de 2023 exige que empregadores com mais de 25 funcionários verifiquem seu status de imigração, com base em um banco de dados federal conhecido como E-Verify.

Empregadores que não cumprem a lei podem ser multados em US$ 1.000 por dia até fornecerem provas de que seus trabalhadores são cidadãos legais.

“Sim, tivemos pessoas que saíram por causa dessas regras, mas você também foi capaz de contratar outras pessoas. E qual é o problema em esperar que nossos jovens trabalhem meio período agora? Quero dizer, era assim que as coisas eram quando eu cresci”, disse DeSantis durante a sessão no Senado que discutiu a lei.

Não é de hoje que o estado tem afrouxado a proteção ao trabalho infantil. No ano passado, foi aprovada uma lei permitindo que adolescentes de 16 e 17 anos, que estudam em casa, trabalhassem a qualquer hora do dia.

O projeto de lei em discussão no Senado também propõe estender essa permissão aos que têm 14 e 15 anos.

Mesmo com a flexibilização, o número de violações às leis de trabalho infantil na Flórida quase triplicou nos últimos anos, de acordo com as estatísticas do Departamento de Trabalho dos EUA. As informações são do jornal O Globo.

https://www.osul.com.br/florida-quer-liberar-trabalho-noturno-a-quem-tem-mais-de-14-anos-para-substituir-imigrantes-ilegais/

