Economia Funcionários da Petrobras fazem greve contra trabalho presencial e redução de bônus

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em nota, a Petrobras disse que respeita o direito de manifestação dos empregados. (Foto: Agência Petrobras)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A greve de advertência de 24 horas realizada nessa quarta-feira (26) pelos funcionários da Petrobras mobilizou diversas áreas da estatal. De acordo com boletim da Federação Única dos Petroleiros (FUP), houve manifestações na sede da companhia, no Centro do Rio de Janeiro, e algumas plataformas não estavam emitindo Permissão para Trabalho (PT), documento necessário para a realização de qualquer tarefa administrativa nas áreas operacionais. Mas não houve redução de produção.

Segundo a FUP, a greve tem como objetivo reivindicar que os valores da remuneração variável (que é o pagamento adicional ao salário base e varia de acordo com o desempenho do funcionário ou da empresa) não sejam reduzidos e evitar que a estatal amplie a exigência de trabalho presencial. Mas a adesão foi parcial, há relatos de gerências que não tiveram suas atividades afetadas.

“A expectativa foi atendida, e a categoria atendeu ao chamado de paralisação”, disse a FUP em nota. A Federação lembrou que a greve não tem como objetivo paralisar a produção, mas sim servir como um “alerta para a alta gestão da empresa, no sentido de valorizar a mesa de negociação com os sindicatos, evitando a implementação de medidas unilaterais que prejudiquem os trabalhadores”.

Em janeiro, a Petrobras anunciou a redução do home office de três para dois dias por semana a partir de abril, o que inclui funcionários concursados e cargos de confiança.

As entidades sindicais querem uma mudança nas regras de remuneração variável, que já foram acordadas por meio de negociação coletiva com a Petrobras.

Em nota, a Petrobras disse que respeita o direito de manifestação dos empregados. “A Petrobras tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais sobre os ajustes ao modelo híbrido de trabalho, que aumentará de dois para três dias na semana o período de trabalho presencial”.

A partir de 7 de abril de 2025, todos os empregados devem cumprir três dias de trabalho presencial na semana. Além disso, a companhia apresentou proposta às entidades sindicais de acordo específico de trabalho para pactuar esse ajuste pelo período de dois anos.

Os ajustes mencionados visam atender os grandes desafios que a companhia tem pela frente, alinhados ao seu Plano Estratégico. É importante ressaltar que a Petrobras cumpre os acordos coletivos dos quais é parte e a legislação trabalhista brasileira.

A Petrobras esclarece, ainda, que já vem repondo seu efetivo de trabalhadores, tendo convocado mais de 1.900 novos empregados em 2024. A companhia também já anunciou publicamente que irá contratar 1.780 novos empregados ao longo de 2025, oriundos de concurso público de nível técnico.

Por fim, convém destacar que a Petrobras possui um programa de remuneração variável que contempla, entre outros itens, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A Petrobras negociou com as entidades sindicais um acordo de PLR para o período 2024/2025, que será cumprido integralmente pela companhia. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/funcionarios-da-petrobras-fazem-greve-contra-reducao-de-bonus-e-trabalho-presencial/

Funcionários da Petrobras fazem greve contra trabalho presencial e redução de bônus

2025-03-26