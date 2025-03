Política No Japão, Lula lamenta o conflito em Gaza e a crise climática

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Presidente critica o abandono de acordos climáticos por alguns países, sem mencionar diretamente a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou os conflitos em Gaza e na Ucrânia e criticou o abandono de acordos climáticos por alguns países — sem mencionar diretamente a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris — durante discurso em Tóquio ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, nessa quarta-feira (26).

O líder brasileiro afirmou que o país “vê com muita seriedade o fim do cessar-fogo na Faixa de Gaza”, e que hoje o mundo assiste a Europa “voltar a se preparar para comprar armas” após o conflito na Ucrânia.

“Nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os Estados”, disse, complementando: “Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram.”

Assim que tomou posse, em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto retirando o país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Mercosul e Japão

Lula e Ishiba participaram de reunião bilateral nessa quarta. Após a agenda, o brasileiro reforçou em seu discurso a necessidade de reacender o comércio bilateral entre os dois países e a intenção de iniciar negociações para um acordo entre Japão e Mercosul.

Lula disse que espera começar as tratativas para fechar um acordo durante a presidência brasileira do bloco sul-americano, no próximo semestre. Já o primeiro-ministro japonês afirmou que fará, junto ao Brasil, uma estrutura para debater a ampliação das relações comerciais com o Mercosul.

Ishiba também reforçou que o país enviará representantes ao Brasil para inspecionar as condições sanitárias da produção de carne bovina, a fim de avançar na abertura desse mercado. Apesar de representar 25% de todo o mercado global de carne bovina, o Brasil ainda não vende para o Japão e as tratativas já duram 20 anos.

Jantar

Na terça (25), Lula e a primeira-dama, Janja, participaram de um jantar com o imperador do Japão, Naruhito, e a imperatriz Masako.

No discurso, Lula elogiou a ligação entre os dois países e disse contar com o “firme engajamento” do Japão na COP 30.

Segundo o governo brasileiro, o Japão recebe Lula como uma visita de “primeira categoria” – a mais alta da diplomacia local, realizada apenas uma por ano, o que prevê a audiência com o imperador.

Lula chegou à Ásia no domingo (23) para uma viagem por Japão e Vietnã, a fim de buscar novas parcerias comerciais para o Brasil. (Com informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1)

