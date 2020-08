A Flórida superou a merca de 500.000 contágios por Covid-19 nesta quarta-feira (05) e soma um total de 7.600 óbitos pelo vírus, informaram autoridades sanitárias do estado, epicentro da pandemia no sudeste dos Estados Unidos.

O estado registrou 5.409 novos casos no último balanço, após contabilizar uma média diária de cerca de 10.000 contaminações nas últimas semanas. Contudo, é possível que a redução de casos diários deva-se à suspensão dos testes de detecção em função da aproximação do furacão Isaías.

Isaías, que se aproximou perigosamente da costa da Flórida no fim de semana antes de causar pelo menos quatro mortes no sudeste dos Estados Unidos, provocou o fechamento dos centros de coleta de amostras nasais pela Covid-19 desde a última quinta-feira.

No total, a Flórida regista 502.739 casos de coronavírus, informou nesta quarta-feira o Departamento de Saúde, o que significa que cerca de um a cada 43 cidadãos do estado. Com 21 milhões de habitantes, a Flórida é o segundo estado com mais casos nos Estados Unidos, ficando atrás apenas da Califórnia, que tem o dobro da população.

Após o falecimento de 225 pessoas na terça-feira (04), o vírus é responsável por um total de 7.627 óbitos na Flórida, que ainda batalha para conter a doença e, ao mesmo tempo, manter a economia ativa.

Após reabrir a atividade econômica entre maio e junho, o governador do estado, o republicano Ron DeSantis, se negou a impor o uso obrigatório da máscara ou a recomendar um novo confinamento. DeSantis é um aliado-chave do presidente Donald Trump, que precisa manter o crucial apoio da Flórida para buscar a reeleição em novembro.