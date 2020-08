A Flowork, empresa gaúcha líder no segmento de coworking e escritórios privativos mobiliados na Região Sul, completa neste mês o primeiro ano de operação em Curitiba (PR).

A unidade abriga a sede de importantes empresas como Nestlé, Invescon, De Bernt e Big Brain Education. Os mais de 100 membros ativos na capital paranaense contam com estrutura de mais 1,2 mil metros quadrados em operação e uma vista privilegiada para o Parque Barigui. A novidade é que a empresa já prepara a terceira expansão para 2021, com mais 600 metros quadrados.

A Flowork Curitiba ocupa o 15º e o 16º andares do Barigui Business Center, que possui a certificação Leadership in Energy and Environmental Design, na categoria máxima, a Platinum, que certifica a sustentabilidade do edifício. Entre as características, destaque para o telhado verde, bicicletário, vagas preferenciais para veículos eficientes e aproveitamento da iluminação natural.

A equipe da unidade de Curitiba aguarda o fim do isolamento social para poder comemorar o seu aniversário junto aos clientes e fornecedores.